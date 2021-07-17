شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول أول طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت قناة "الإخبارية" بوصول أول طلائع حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي.

يشار إلى أن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي تفقد أمس، الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية في المشاعر المقدسة والطوق الأمني حولها.

وشملت الجولة التفقدية جميع قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية المساندة، للوقوف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، كما استمع لشرح من القادة الميدانيين عن آلية تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية.