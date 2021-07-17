شكرا لمتابعة خبر عن الغرف السعودية: سيتم تنظيم العمل لتمكين العاملين من أداء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن اتحاد الغرف السعودية، الجمعة، عن تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات.

ووجّه ‫اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات.

وأشار الاتحاد إلى أن ذلك ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ‫كورونا، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات.

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