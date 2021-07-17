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الغرف السعودية: سيتم تنظيم العمل لتمكين العاملين من أداء الصلاة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن اتحاد الغرف السعودية، الجمعة، عن تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات.

ووجّه ‫اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات.

وأشار الاتحاد إلى أن ذلك ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ‫، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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