شكرا لمتابعة خبر عن الغرف السعودية: سيتم تنظيم العمل لتمكين العاملين من أداء الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن اتحاد الغرف السعودية، الجمعة، عن تفاصيل تعميم السماح للأنشطة التجارية والاقتصادية بمزاولة أعمالها خلال أوقات الصلوات.
ووجّه اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يُمكِّن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات.
وأشار الاتحاد إلى أن ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات كورونا، وتلافيًا للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات.
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