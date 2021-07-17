شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. لحظة تشييع جثمان عبيد العنزي الحارس الشخصي للملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شيعت جموع غفيرة، أمس الجمعة، الفريق عبيد بن غثيث العنزي، نائب رئيس الحرس الملكي وقائد اللواء الخاص ومرافق الملك عبدالله.

وكان الفريق العنزي قد تعرض لوعكة صحية في نهاية شهر يونيو الماضي، نقل على إثرها للعناية المركزة في المستشفى، وبقي فيها حتى وفاته.

يذكر أن الفريق عبيد بن غثيث العنزي كان إلى جوار الملك عبدالله رحمه الله، لفترة امتدت لأكثر من 50 عامًا، حيث رافقه منذ ريعان شبابه.