شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. النهاري: المقال الصحفي يحتضر ولا دور لهيئة الصحفيين على أرض الواقع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الكاتب الصحفي "شاهر النهاري" إن هيئة الصحفيين ليس لها دور على أرض الواقع، كما أن وزارة الثقافة لا تهتم بالكتاب، ولا تدعمهم أو تعقد اجتماعات معهم.

وأضاف أن المقال الصحفي يحتضر منذ أن توقف الدعم للصحف، وأصبحت الصحف تتعامل مع الكتاب بطريقة مجانية، ولم تعطيهم مكانتهم التي كانوا يتمتعون بها في السابق، وذلك وفقا لما ذكره بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن الإنترنت جعل القراء لا يهتمون بالمقالات، وإنما يكتفون فقط بعناوين الأخبار، مناشدًا وزارة الثقافة بضرورة الاجتماع مع كبار الكتاب والاهتمام بهم بما يُعيد مكانتهم كما كانت في السابق.