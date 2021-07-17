إدارة الوقاية بالمسجد الحرام: 11 روبوتًا لتعقيم الحرم المكي

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير إدارة الوقاية البيئية بالمسجد الحرام، حسن السويهري، إنه توجد 11 روبوتًا يعمل بالذكاء الاصطناعي لتعقيم الحرم المكي وجعله بيئة آمنة من الأوبئة.

وذكر السويهري، خلال لقاء مع «نشرة التاسعة» بقناة «الإخبارية»، أنه تم دعم منظومة التعقيم في المسجد الحرام بعدد من المضخات والمعدات والأجهزة الذكية، مشيرًا إلى تواجد 20 جهاز بايوكير لتعقيم الأجواء والأسطح في آن واحد بالبخار الجاف، كما توجد لدينا 11 روبوتًا للتعقيم الذكي، يعمل بالذكاء الاصطناعي، في كل جنبات المسجد الحرام.

وأضاف أنه توجد أيضا 500 مضخة تعقيم إلكترونية ويدوية، موجودة في عامة المسجد الحرام، بالأسطح والأرضيات والحواجز، كما يتم استخدام أكثر من 15 ألف لتر معقمات يوميا لتعقيم المسجد، كما يوجد أكثر من 500 صبانة إلكترونية لتعقيم الأيادي موجودة بجميع مداخل المسجد الحرام وفي جنبات المصليات.

وأوضح السويهري أن جميع هذه الأجهزة والمعدات لدعم التعقيم في المسجد الحرام، وذلك حتى يكون المسجد الحرام بيئة آمنة وخاليًّا من الأوبئة.