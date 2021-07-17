شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام يقف على استعدادات استقبال الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أمس، الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية في المشاعر المقدسة والطوق الأمني حولها.

وشملت الجولة التفقدية جميع قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية المساندة، للوقوف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، واستمع لشرح من القادة الميدانيين عن آلية تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية.