شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تفحص 7270 سيارة أجرة عامة في الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فحصت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، 7270 سيارة أجرة عامة تعمل في المنطقة المركزية بمكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة وحتى أمس، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام، كما رصدت 385 مخالفة في نشاط الأجرة العامة.

وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق أو عدم العناية بالحالة الفـــنيّــــــة للسيــــارة وصيانتها أو عـدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسائق والركاب أو تجـاوز العــــمر التشغيــلي المعتمد للسيارة أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج بما يضمن المساهمة في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.