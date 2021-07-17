شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل والخدمات اللوجستية».. مشاريع نوعية للتيسير على ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعداداتها لاستقبال الحجاج، عبر تنفيذ العديد من المشاريع النوعية الخاصة الهادفة إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في الحج، بما يتفق ومعايير الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المعنية بالارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة في المملكة.

طرق عديدة

وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية جاهزية المنظومة لتوفير كل ما يخصها من خدمات لضيوف الرحمن. لافتة إلى إنشاء العديد من الطرق على مدار السنوات الماضية والتي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومن أبرز تلك الطرق طريق «القصيم - المدينة المنورة» بطول 448 كيلو متراً، وطريق «الرياض - الطائف - مكة المكرمة» السريع بطول 820 كيلو متراً، وطريق «مكة المكرمة - جدة» السريع بطول 70 كيلو متراً، بالإضافة لطريق «جدة - المدينة المنورة» السريع بطول 410 كيلو مترات، إضافة إلى طريق «مكة المكرمة - الطائف» السريع بطول 70 كيلو متراً، وطريق «مكة المكرمة - المدينة المنورة» السريع بطول 421 كيلو متراً.

تحفة معمارية

وأشارت على صعيد المطارات، إلى إنشاء مطار الملك عبدالعزيز الذي يعد وجهة حجاج بيت الله وأحد التحف المعمارية الفريدة، بالإضافة لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي.

تهيئة الموانئ

ولفتت إلى تهيئة ثلاثة موانئ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحراً، حيث تستقبل المملكة كل عام حجاج بيت الله من خلال ميناء جدة الإسلامي الذي يعتبر بوابة حجاج بيت الله للمشاعر المقدسة عبر البحر، بالإضافة لميناءي ينبع وضباء.

تلبية الاحتياجات

وعلى صعيد الخطوط الحديدية، أنشأت قطار الحرمين الذي يضم ٤ محطات، وهي محطة جدة المركزية، ومحطة المطار، ومحطة مكة المكرمة، ومحطة المدينة المنورة، ويعدّ قطار الحرمين عالي السرعة -الذي يربط مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية- أول استخدام لتقنية القطار عالي السرعة في الشرق الأوسط وضمن أسرع عشرة قطارات للركاب في العالم بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر بالساعة، فيما يسهم تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع برفع القدرة التشغيلية للقطار، مما يلبي احتياجات العملاء عبر محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة جدة المركزية، ويتيح إعادة تشغيل محطة جدة المركزية زيادة عدد الرحلات المسيرة حتى «54» رحلة في اليوم.