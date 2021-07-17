شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال جاهزية 92 مستشفى ومركزا بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل تجمع مكة المكرمة الصحي الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له، لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية يشرف عليها التجمع.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزًا صحيًا الاستعدادات كافة لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج والتعامل مع الحالات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا «كوفيد-19».

وواصلت مراكز طوارئ الحرم العمل على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام، كما تعمل جميع الأقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل، بما لا يؤثر على جودة العمل.

كما تواصل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال موسم الحج تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق «صحتي» في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات، بحسب الإجراء المعتمد.