شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تحديد أعداد الحجاج يقلص انتشار «كورونا» لأقل من 3 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصَّلت دراسة علمية، أعدَّها فريقٌ بحثيٌّ دوليٌّ، برئاسة وكيل جامعة أم القرى للابتكار وريادة الأعمال د. علي الشاعري، إلى أن تحديد وزارة الحج والعمرة لأعداد الحجاج في موسم حج 1442هـ بـ 60 ألف حاجٍّ؛ يُسهم في حصر فيروس كورونا وتقليص نسبة انتشاره إلى أقل من 3 %؛ مما يحافظ على سلامة ضيوف الرحمن، مؤكِّدة أن السعة الإجمالية المسموح بها للحشود ورفع الإجراءات الاحترازية لأعلى مستوى ترتبطان بشكل كبير في الحد من تفشي عدوى «كوفيد-19».

وركَّزتِ الدراسة على استخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي المتضمنة نمذجة ومحاكاة شعائر الحج مع الانتشار المحتمل لكورونا، وتقييم تأثير إجراءات التحكم والتدابير الوقائية على تطور العدوى في الحج، في إطار خدمة بيت الله الحرام وتنظيم إدارة الحشود في مناسك الحج والعمرة بما يواكب التطور التقنيَّ في التعامل مع مستجدات انتشار الفيروس.

وعكف الفريق البحثيُّ المكوَّن من باحثي جامعة أم القرى، وجامعة الإمارات، وجامعة أوهايو، والمعهد الهندي للعلوم، على دراسة آلية آنية لمتابعة إدارة الحشود والإنذار المبكر للمخاطر بمحاكاة الواقع، من خلال تطوير نماذج محاكاة تنبؤيَّة في مختلف حالات شعيرتي الطواف ورمي الجمرات، مع مراعاة القيود المكانية وانسيابية حركة الحشود والتدابير الوقائية المتمثِّلة في فحص أعراض الإصابة مع تطبيق التباعد وارتداء قناع الوجه؛ لتقييم تأثير الإجراءات الاحترازية على معدل انتشار العدوى، والمساعدة في اتخاذ القرارات للحد منها.

وأوضح د. علي الشاعري أن الدراسة تعمل على تقييم حالات الخطر، التي تؤثِّر سلبًا على سلامة الحشود؛ باستخدام مؤشِّر يعتمد على نموذج محاكاة للتنبؤ بالمخاطر المحتملة، وإفادة متخذي القرار بها قبل وقوعها بوقت مبكر، مما يسهم في إيجاد الحلول المنطقية لرفع كفاءة إدارة الحشود وتجويد الخدمات المقدَّمة خلال موسمي الحج والعمرة، ومنها تتحقق مستهدفات رؤية المملكة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن للوصول إلى 30 مليون حاجٍّ ومعتمرٍ كلِّ عام.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. فهد الزهراني دعم وزارة التعليم للبحث العلمي وتوظيفه لحل مشكلات وقضايا المجتمع المختلفة، من خلال إنشاء وكالة مختصة بالبحث والابتكار، كما أطلقت الوزارة مبادرة التعاون الدولي في البحث والتطوير لدعم الجامعات للتعاون مع الشركاء الخارجين من الجامعات الدولية في منظومة البحث العلمي.

وأوضح عميد البحث العلمي د. باسم الكاظمي أن الجامعة حققت الفوز في مبادرة التعاون الدولي، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بـ 5 مشاريع بحثية، من ضمنها مشروع إدارة الحشود والتنبؤ بالمخاطر بنماذج محاكاة الواقع، ليكون أحد مشروعات الجامعة لخدمة قضايا الحج والعمرة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار.