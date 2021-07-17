شكرا لقرائتكم خبر عن 53 طالبا دوليا يؤدون فريضة الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي طلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز، والبالغ عددهم 53 طالبًا، فريضة الحج هذا العام، وذلك ضمن برنامج الحج للطلاب الدوليين الذي تنظمه الجامعة، ممثلة بالصندوق الخيري ووكالة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب، وبدعم من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال.

ويستهدف البرنامج تمكين الطلاب من أداء فريضة الحج، وتعريفهم بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية واجتماعية.

وأوضح رئيس مجلس الصندوق الخيري عميد شؤون الطلاب د. مسعود القحطاني، أن البرنامج يعد استكمالًا لما توليه الجامعة من عناية واهتمام بطلاب المنح الدراسية، وترجمة لأهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح من خلال رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتقدم جميع التسهيلات والخدمات لهم، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأشاد «القحطاني» بالشراكات الفاعلة مع المؤسسات الخيرية الداعمة ورجال الأعمال الداعمين، وتكفلهم بتكاليف الحج المالية والبالغة 850 ألف ريال، وهي تكلفة حج 53 طالبًا دوليًا.

فيما أعرب الطلاب الدوليون المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لأداء فريضة الحج، وقدموا شكرهم الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز.