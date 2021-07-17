شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام تأهيلية لكوادر «الشؤون الإسلامية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، أمس الأول، دورة تدريبية بعنوان: «التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب»، للمشاركين والمشاركات من الوزارة لأعمال الحج في هذا العام 1442هـ.

وأقيمت بقاعة الاجتماعات بجامع عائشة الراجحي في مكة المكرمة، وتأتي ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى كاملي، أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتقام على فترتين صباحية ومسائية بمعدل خمس ساعات يوميا، مشيرا إلى أنها تشمل عددا من المهارات التي تسهم في رفع الوعي لدى المشارك في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تدريبهم على أسس وآداب علمية وفق ما جاء في الكتاب والسنة النبوية في فن التعامل مع الآخرين؛ لإظهار الصور الحسنة عن أهل هذا البلد المبارك.

وأضاف كاملي أن الدورة تهدف إلى تحقيق أفضل معايير السلوك والقيم الإسلامية والأخلاقية والمهنية، وتنمية روح المسؤولية لدى من يقوم بخدمة الحجاج، وتعزيز ثقة الحاج الكريم في الخدمات المقدمة له، والمحافظة على شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.