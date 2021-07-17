شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف على جاهزية الخدمات الطبية بـ«الداخلية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان الداود جاهزية الخدمات الطبية لتنفيذ أعمالها الخاصة بموسم حج هذا العام 1442هـ.

وشمل جدول الزيارات مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة وعددا من المراكز الصحية في مكة والمشاعر المقدسة، ووقف اللواء الداود على سير العمل فيها واستعدادات الكوادر الإدارية والصحية المشاركة في مهمة الحج، إضافة إلى جاهزية الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم في المستشفى والمراكز بما تحتويه من عيادات ووحدات تخصصية شاملة، ومستودعات للأدوية.

يذكر أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أكملت استعداداتها لموسم الحج، من خلال تسخير كل الجهود لتنفيذ خطة الحج المعتمدة، وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في المملكة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بما يضمن تقديم واجب الخدمة بكفاءة عالية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية.