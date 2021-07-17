شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 12 ألف مظلة على المصلين بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 12 ألف مظلة، أمس، على المصلين والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها استعداداً لموسم حج هذا العام بعنوان «مظلتك بين يديك».

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة جنادي مدخلي، إن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج والمصلين وقاصدي المسجد الحرام والعاملين فيه من حرارة الشمس، لكي لا يشعروا بحرارتها وبالإعياء، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.