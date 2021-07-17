شكرا لقرائتكم خبر عن «مبرور» منصة توعوية بـ 15 لغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة، منصة «مبرور» التوعوية التفاعلية لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار؛ لتسهيل أداء مناسكهم وفق ما جاء في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتم توزيع أجهزة المنصة والتي تبث عبر تقنية «الواي فاي» في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين ومركز الشهداء ومركز البقيع.

وتحتوي هذه الخدمة التوعوية التفاعلية على كتب إلكترونية ومواد مرئية ومسموعة بـ15 لغة عالمية، لتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار.