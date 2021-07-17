شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عملية قلب لمحدودي الدخل بموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأربعاء الماضي، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة لعام 2021م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي خلال اليوم الأول للحملة 16 عملية قسطرة قلبية، تكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-.

يذكر أن المشروع يعد من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الطبي لدى الشعب الموريتاني الشقيق، حيث يهدف لعلاج المرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.