شكرا لقرائتكم خبر عن تقريرا «حقوق الإنسان» و«المساحة الجيولوجية» على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د.هادي اليامي، لمناقشة العديد من الموضوعات المحالة إليها من قبل المجلس لدراستها وتقديم تقريرها بشأنها للمجلس في الفترة المقبلة لمناقشتها.

واستعرض الاجتماع وجهة نظر اللجنة وردها حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم وتوصياتهم الإضافية التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1441 /1442هـ بعد طرحه للمناقشة في إحدى جلسات المجلس السابقة، حيث سترفع اللجنة توصياتها النهائية بشأن التقرير إلى المجلس للتصويت عليها واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

ومن جهتها، ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى خلال اجتماع افتراضي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د.سعود الرويلي، ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1441 /1442هـ، الذي أحيل من المجلس إلى اللجنة لمناقشته وتقديم تقريرها حياله لعرضه أمام المجلس في الفترة المقبلة.

واطلعت اللجنة على ما ورد في تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة، وما تضمنه من محاور تتعلق بأبرز إنجازات الهيئة خلال عام التقرير والاحتياجات وأبرز المعوقات التي تقف أمام الهيئة في تحقيق مستهدفاتها خلال العام الماضي وما تضمنه من مؤشرات.

يذكر أن دراسة اللجان المتخصصة في مجلس الشورى للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية تنفيذًا لاختصاصاتها وفق نظام ولوائح المجلس في دراسة ومناقشة كل ما يتصل باختصاص كل لجنة، والذي يعد جزءًا رئيسا من دور المجلس الرقابي الذي يهدف إلى رفع مستوى أداء الوزارات والأجهزة الحكومية ويحقق المصلحة العامة.