شكرا لقرائتكم خبر عن تفقد العمل بمشروع مطاحن الدقيق في عدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في زيارة ميدانية له أمس الأول، موقع مشروع مطاحن الدقيق الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي في مديرية المعلا بمحافظة عدن للاطلاع على سير عملية الطحن والتوزيع.

وينفذ البرنامج عملية ترحيل السلع الغذائية في شهر يوليو الجاري إلى جميع المحافظات اليمنية. يذكر أن المركز يعمل على دعم مشاريع برنامج الأغذية العالمي بهدف توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين اليمنيين والنازحين.