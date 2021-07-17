شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس باكستان في وفاة «ممنون حسين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي، في وفاة الرئيس السابق ممنون حسين ـ رحمه الله ـ. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية د. عارف علوي، في وفاة الرئيس السابق ممنون حسين ـ رحمه الله ـ. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية باكستان الإسلامية ممنون حسين ـ رحمه الله ـ، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».