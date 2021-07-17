، بالصور .. أمانة الطائف تطلق حملة "عيدنا امتثال" لزيادة الوعي وتعزيز القيم ،

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تصوير - ماجد عسيري وعبدالله كريمي: أطلقت أمانة محافظة الطائف حملتها التوعوية بأهمية الامتثال خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وسلّطت "الخليج 365" الضوء على الحملة؛ إذ قامت أمانة محافظة الطائف بتزيين مداخل المدينة بالإضاءات الليزرية والزينة البنفسجية مواكبة لرؤية سمو ولي العهد، وحث الناس على أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال، وزيادة الوعي لدى الناس خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ خلال وجودهم بالمتنزهات والحدائق.
وإضافة إلى ذلك شملت الحملة المسالخ البلدية كونها ستشهد زحامًا خلال تلك الفترة، وبين مرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة؛ لتأكيد أهمية الامتثال، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على لبس الكمامة، والتباعد الجسدي بشكل مستمر، والتزام المحال التجارية وأسواق النفع العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة والتباعد الجسدي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.. كما تضمنت العديد من الرسائل التوعوية.
وتطلق الأمانة أول أيام العيد المبارك 3000 بالون بالشوارع والمتنزهات، تحمل أهداف الحملة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الزوار بالحدائق، والبروشورات التوعوية التي تهدف إلى امتثالنا في الأعياد وفي جميع الأوقات.
أمانة الطائف
17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 01:53 AM
لتأكيد أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيةبالصور .. أمانة الطائف تطلق حملة "عيدنا امتثال" لزيادة الوعي وتعزيز القيم
تصوير - ماجد عسيري وعبدالله كريمي: أطلقت أمانة محافظة الطائف حملتها التوعوية بأهمية الامتثال خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وسلّطت "الخليج 365" الضوء على الحملة؛ إذ قامت أمانة محافظة الطائف بتزيين مداخل المدينة بالإضاءات الليزرية والزينة البنفسجية مواكبة لرؤية سمو ولي العهد، وحث الناس على أن الحملة تهدف إلى تعزيز قيم الامتثال، وزيادة الوعي لدى الناس خلال أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ خلال وجودهم بالمتنزهات والحدائق.
وإضافة إلى ذلك شملت الحملة المسالخ البلدية كونها ستشهد زحامًا خلال تلك الفترة، وبين مرتادي المجمعات التجارية والحدائق العامة؛ لتأكيد أهمية الامتثال، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على لبس الكمامة، والتباعد الجسدي بشكل مستمر، والتزام المحال التجارية وأسواق النفع العام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من قياس درجة الحرارة والتباعد الجسدي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.. كما تضمنت العديد من الرسائل التوعوية.
وتطلق الأمانة أول أيام العيد المبارك 3000 بالون بالشوارع والمتنزهات، تحمل أهداف الحملة، إضافة إلى توزيع الهدايا على الزوار بالحدائق، والبروشورات التوعوية التي تهدف إلى امتثالنا في الأعياد وفي جميع الأوقات.
، بالصور .. أمانة الطائف تطلق حملة "عيدنا امتثال" لزيادة الوعي وتعزيز القيم ،
المصدر : الخليج 365
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