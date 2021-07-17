، فيديو الأرجوحة المرعبة.. شاهد تفاصيل الحادث ومصير المرأتين بعد السقوط ،

محمد بن مسعود - الدمام - لماذا قال البعض إن الحادث وقع في دولة عربية؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية مقطع فيديو مثيرًا للذعر، تظهر فيه امرأتان خلال سقوطهما من أرجوحة مثبَّتة على حافة جبل شاهق، وقيل إنهما فارقتا الحياة، وإن ذلك الحادث وقع في دولة عربية، إلا أن تلك المعلومات لم تكن دقيقة.

وحسب موقع "الحرة"، اعتقد البعض أن الفيديو تم تصويره في دولة عربية بسبب ظهور نساء محجبات، لكن تبيّن أن الفيديو تم التقاطه في جمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية، التي يشكل المسلمون أغلبية بين سكانها.

ولحسن الحظ فقد نجت السيدتان بعد سقوطهما من حافة الجبل التي يقارب ارتفاعها ألفَي متر؛ إذ سقطتا على منصة خشبية صغيرة تقع أسفل حافة الجبل؛ ما حال دون متابعة سقوطهما في الوادي.

وحسب "الحرة"، عادت المرأتان إلى بر الأمان بعد أن أُصبن برضوض وخدوش لا أكثر.

ويُظهر الفيديو مجموعة من النساء المتجمعات حول الأرجوحة، التي ركبتها السيدتان، قبل أن يباشر الشخص المسؤول عنها دفعها.

وبينما بدأ الدفع بشكل خفيف أخذ ذلك الشخص بدفعهما بشكل أقوى حتى اختل توازن الأرجوحة؛ ما تسبب بارتطام حافة المقعد بأحد أعمدتها؛ ومن ثم سقوط الراكبتَيْن عنها بشكل يوحي للمشاهِد بأنهما سقطتا في عمق الوادي السحيق وسط صراخ الحضور.

من جهتها، باشرت السلطات المحلية تحقيقًا بالحادث؛ وهو ما قد يؤدي إلى إزالة جميع الأراجيح المثبَّتة في مواقع خطرة. ( ) ( )