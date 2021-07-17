محمد بن مسعود - الدمام - انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم. وتلقى "جفشر" التبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي. 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 01:30 AM "جفشر" إلى الثانية عشرة بـ "تعليم عسير" "جفشر" إلى الثانية عشرة بـ "تعليم عسير" انهالت التهاني على سعيد عبدالله جفشر أحد منسوبي تعليم عسير بترقيته للمرتبة الثانية عشرة على وظيفة مدير إدارة التخطيط المدرسي بديوان وزارة التعليم. وتلقى "جفشر" التبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء بالاتصال والرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي. الكلمات المفتاحية ، "جفشر" إلى الثانية عشرة بـ "تعليم عسير" ،

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