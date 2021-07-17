شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..جاهزية الممرات الرئيسة والجبلية والزراعية المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية، جاهزية واستعداد في الممرات الرئيسة، والجبلية، والزراعية، والترابية كافة المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكان وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، أكد جاهزية المسجد الحرام التامة لاستقبال الحجاج، حيث كُثِّفَت الاستعدادات الميدانية وهُيِّئَت جميع المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

وأوضح أنه جرى التأكد من جاهزية الإمكانات البشرية والآلية كافة؛ لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات .

وأفاد أنه جرى الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل قدوم الحجيج ؛ لتحقيق الأهداف وتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم، الإفاضة، الوداع .