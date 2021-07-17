شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة و المدينة المنورة وجدة.

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 34 درجة, واتجاه الرياح شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ساعة قد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33.