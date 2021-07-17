شكرا لمتابعة خبر عن رحاب الحجوري رئيساً لمركز "ابوشجرة" الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أصدر مدير مستشفى املج العام الاستاذ احمد محمد سلمي الرفاعي قراراً إدارياً يقتضي بتكليف الأستاذة رحاب سلامة الحجوري مديراً لمركز صحي " ابو شجرة "،، وتعتبر الحجوري من الكفاءات الإدارية المتميزة في مجال عملها.

وقدمت الحجوري شكرها وتقديرها للسعادة مدير مستشفى املج على هذه الثقة متمنيتاً ان يكون وجودها اضافة للمركز وحافزاً في تطويره وتقديم افضل الخدمات للمرضى والمراجعين بإذن الله..