«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية السبت، تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على مناطق نجران، الرياض، الربع الخالي والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير قد تمتد الى مرتفعات الباحة.

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فأشار إلى أن حركة الرياح السطحية تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: