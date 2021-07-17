إدارة الحشود بالمسجد الحرام: أول فوج للحجاج يصل الخامسة فجرًا

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، إنه سيتم استقبال أول فوج من أفواج الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج في الساعة الخامسة فجر السبت.

وأضاف الحجيلي، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة التاسعة بقناة «الإخبارية»، أنه تمت إعادة ترتيب المسارات بما يتوائم مع خطة موسم الحج 1442هـ، كما تمت إعادة ترتيب المداخل وفقًا للخطة الموضوعة.

وأوضح أن إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام قامت، اليوم الجمعة، بتجربة افتراضية لاستقبال الحجاج؛ حيث يصل اول فوج بعد ساعات قليلة في الساعة الخامسة فجر السبت.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعدت مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله تتسع لنحو 11 ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف، كما تم تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام في أدائهم مناسكهم وحرصاً على سلامتهم؛ حيث إن هذه المواقع تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.

وذلك مع تطبيق معايير التباعد الجسدي، بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري لتقديم أرقي الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.