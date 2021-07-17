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قائد القوات البحرية السعودية يحضر اختتام مؤتمر لقوات 34 دولة بالبحرين

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الرياض - محمد عبدالله - حضر قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي مؤتمر الأمن البحري، والذي عقد بمملكة البحرين بحضور قادة قوات بحرية من (34) دولة.

وأشاد قائد القوات البحرية المختلطة الفريق براد كوبر بدور القوة في تعزيز أمن وازدهار المنطقة.

وناقش المجتمعون مستقبل القوة من خلال تبني مبادرات بناء القدرات، وتعزيز التدريب والالتزام بتوفير الموارد، ومناقشة الاستجابة لتهديدات الأنظمة غير المأهولة، وقدرات الاستجابة للكوارث الإنسانية، وكذلك الاستجابة للتهديدات غير الحكومية مثل الصيد غير القانوني.

يُذكر أن القوات البحرية المختلطة عبارة عن شراكة بحرية دولية، تضم حاليًّا (34) دولة، ومجال عملها يغطي البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي والممرات البحرية المتصلة بها (باب المندب، مضيق هرمز).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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