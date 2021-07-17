بالفيديو.. 1770 حافلة في طريقها إلى مراكز تجمع الحجاج

الرياض - محمد عبدالله - توجه فوج مكون من 1770 حافلة إلى مراكز تجمع الحجاج الـ4، استعدادًا لنقلهم إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم.

وقال مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، إنه سيتم استقبال أول فوج من أفواج الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج في الساعة الخامسة فجر السبت.

وأضاف الحجيلي، خلال مداخلة هاتفية مع نشرة التاسعة بقناة «الإخبارية»، أنه تمت إعادة ترتيب المسارات بما يتواءم مع خطة موسم الحج 1442هـ، كما تمت إعادة ترتيب المداخل وفقًا للخطة الموضوعة.

وأوضح أن إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام قامت، اليوم الجمعة، بتجربة افتراضية لاستقبال الحجاج؛ حيث يصل أول فوج بعد ساعات قليلة في الساعة الخامسة فجر السبت.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعدت مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله تتسع لنحو 11 ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف، كما تم تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام في أدائهم مناسكهم وحرصًا على سلامتهم؛ حيث إن هذه المواقع تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.