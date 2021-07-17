الحج: جولة في مخيمات منى

رصدت «دوت الخليج» في جولة على إحدى نماذج المخيمات بمشعر منى الإجراءات الاحترازية المطبقة والمتكاملة في سكن الحجاج للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بوجود فرز بصري وحراري عند الدخول للسكن، ولن يزيد العدد في كل موقع عن 4 أشخاص، إضافة إلى تكثيف أعمال التعقيم للمواقع وتوزيع الكمامات والمعقمات على الحجاج، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الكفيلة بمنع التكدس داخل الغرف، وتطبيق آلية المرشد الصحي طيلة فترة تواجد الحاج في المشاعر وخلال تنقلاته، لضمان تطبيق السلوكيات والإجراءات الوقائية بهدف المحافظة على سلامة القادمين لأداء فريضة الحج.



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