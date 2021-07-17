نادي الرس لذوي الإعاقة ثانيا في بطولة غرب آسيا



‏‏ضمن بطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة على الكراسي والتي ينظمها نادي أجيال الغد بالعاصمة الأردنية عمّان، حقق أبطال كرة السلة بنادي الرس المركز الثاني ممثلاً في هذه البطولة وطننا الغالي، كما حقق لاعب النادي الكابتن موسى الزهراني لقب أفضل هداف في البطولة، أتت هذه النتائج تتابعًا بعد بطولة المملكة التي حققها النادي أمام شقيقه نادي الرياض في نهائيات الموسم الرياضي للجنة البارالمبية السعودية . ‏كما عبر رئيس مجلس الإدارة عبدالله النصيّان عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي الأستاذ هاني البلادي على ما بذله من جهود في تسهيل إجراءات المشاركة في هذه البطولة الدولية، وشكر البلادي بدوره الجهاز الفني بقيادة مشرف المدربين ومدرب فريق كرة السلة الكابتن محمد الفدا الذي أفنى جهوده في تجهيز الفريق فنيًّا والتخطيط الجيّد لمنافسة أندية عربية وخليجية بمنطقة غرب آسيا، والتي أثمرت بدورها بتحقيق نتائج على مستوى عالٍ بشهادة اللجان المنظمة ولجان التحكيم. ‏ومن جهة أخرى، أوضح الفدا أن للاعبين الدور الأكبر في هذه البطولة فهم جنود الميدان الرياضي حاربوا بكل حب وانتماء ليمثلوا دوت الخليج الغالي خير تمثيل، مهدين هذه النتائج لمليكنا الغالي وولي عهده الأمين وللشعب السعودي العظيم ولكل محب لرياضة ذوي الإعاقة، متطلعين لمشاركات دولية قادمة لأندية ذوي الإعاقة بالمملكة العربية السعودية.

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