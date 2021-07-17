الحج: إرشاد السائلين بـ11 لغة

جاء ذلك بعد ما تم إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR تم نشرها داخل المسجد الحرام وساحاته، كما أكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهدف إلى إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين مسخرة لذلك كل السبل والإمكانات، مشددًا إلى وجوب بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله العتيق.
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