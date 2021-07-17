الحج: إرشاد السائلين بـ11 لغة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بخدمة إرشاد السائلين بـ11 لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي، وذلك حرصًا على أن تكون الفتوى والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين في متناول أكبر شريحة ممكنة من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن.

جاء ذلك بعد ما تم إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR تم نشرها داخل المسجد الحرام وساحاته، كما أكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهدف إلى إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين مسخرة لذلك كل السبل والإمكانات، مشددًا إلى وجوب بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله العتيق.