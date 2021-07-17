محمد بن مسعود - الدمام - ساند فِرق الإطفاء بالدفاع المدني لمحاولة إخماد الحريق قام رئيس المجلس البلدي بالأفلاج بمساندة فِرق الإطفاء وآليات البلدية عندما قاد معدة "شيول" محاولاً تفرقة أكوام الأعلاف لدخول مياه الإطفاء بينها وإخمادها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرئيس المجلس البلدي بالأفلاج قينان بن محمد آل عمار وهو يقود معدة "شيول"، ويساند فرق الإطفاء بالدفاع المدني لمحاولة إخماد الحريق الذي اندلع في مستودعَيْن للأعلاف، وقضى على نحو 9 آلاف "لبنة برسيم"، قُدرت قيمتها بنحو ١٥٠ ألف ريال. الأفلاج الأفلاج 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 12:17 AM ساند فِرق الإطفاء بالدفاع المدني لمحاولة إخماد الحريق شاهد .. رئيس بلدي الأفلاج يقود "شيول" ويكافح "حريق الـ٩ آلاف لبنة" شاهد .. رئيس بلدي الأفلاج يقود "شيول" ويكافح "حريق الـ٩ آلاف لبنة" قام رئيس المجلس البلدي بالأفلاج بمساندة فِرق الإطفاء وآليات البلدية عندما قاد معدة "شيول" محاولاً تفرقة أكوام الأعلاف لدخول مياه الإطفاء بينها وإخمادها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لرئيس المجلس البلدي بالأفلاج قينان بن محمد آل عمار وهو يقود معدة "شيول"، ويساند فرق الإطفاء بالدفاع المدني لمحاولة إخماد الحريق الذي اندلع في مستودعَيْن للأعلاف، وقضى على نحو 9 آلاف "لبنة برسيم"، قُدرت قيمتها بنحو ١٥٠ ألف ريال. الكلمات المفتاحية ، شاهد .. رئيس بلدي الأفلاج يقود "شيول" ويكافح "حريق الـ٩ آلاف لبنة" ،

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