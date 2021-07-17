محمد بن مسعود - الدمام - صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة توقَّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية، تتحول ليلاً إلى شمالية وشمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ ساعة، وقد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33.حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد المشاعر المقدسة 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 12:17 AM صحو على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة طقس المشاعر: درجة الحرارة 34.. والرياح شمالية غربية طقس المشاعر: درجة الحرارة 34.. والرياح شمالية غربية توقَّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 34 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية، تتحول ليلاً إلى شمالية وشمالية شرقية بسرعة 40-15كم/ ساعة، وقد تصل أكثر من ذلك، فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 33، بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 33. الكلمات المفتاحية ، طقس المشاعر: درجة الحرارة 34.. والرياح شمالية غربية ،

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