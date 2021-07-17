محمد بن مسعود - الدمام - أكدت ضرورة التباعد والالتزام بالطاقة الاستيعابية والتقيد بالإجراءات الاحترازية نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران 168 جولة ميدانية على المولات التجارية ومراكز التسوق بالمنطقة، استمراراً لأعمالها للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية. وتفصيلاً، قامت الفرق بالتأكد والتنبيه على مرتادي المولات وأصحاب المحلات بضرورة التباعد والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمحلات والعدد المحدد داخل المولات والمحلات التجارية وذلك من خلال تسجيل دخولهم عبر تطبيق توكلنا وكذلك التقيد بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة المستهلكين. وتؤكد الوزارة على تطبيق الأنظمة في حال ضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. وتم تنفيذ الحملات بإشراف ومتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان. وزارة التجارة فيروس وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد 17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442 12:17 AM أكدت ضرورة التباعد والالتزام بالطاقة الاستيعابية والتقيد بالإجراءات الاحترازية فرع "التجارة" بنجران ينفذ 168 جولة ميدانية على المولات ومراكز التسوق فرع "التجارة" بنجران ينفذ 168 جولة ميدانية على المولات ومراكز التسوق نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران 168 جولة ميدانية على المولات التجارية ومراكز التسوق بالمنطقة، استمراراً لأعمالها للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية. وتفصيلاً، قامت الفرق بالتأكد والتنبيه على مرتادي المولات وأصحاب المحلات بضرورة التباعد والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمحلات والعدد المحدد داخل المولات والمحلات التجارية وذلك من خلال تسجيل دخولهم عبر تطبيق توكلنا وكذلك التقيد بالإجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة المستهلكين. وتؤكد الوزارة على تطبيق الأنظمة في حال ضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. وتم تنفيذ الحملات بإشراف ومتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران تركي راجح آل سليمان. الكلمات المفتاحية ، فرع "التجارة" بنجران ينفذ 168 جولة ميدانية على المولات ومراكز التسوق ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر فرع "التجارة" بنجران ينفذ 168 جولة ميدانية على المولات ومراكز التسوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.