شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة، "منى ، عرفات، مزدلفة" التابعة لقيادة مرور الحج أعمالها وسط تنظيم محكم، يشمل منع دخول السيارات غير المصرح لها.

وتتضمن خطة هذا العام تنسيق عالي أثناء التصعيد والنفرة لعدم الإضرار بالأحياء السكنية المجاورة للمشاعر ، وقيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم.

وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج ، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.