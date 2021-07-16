شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الغرف» يوجه باستمرار فتح المحال طوال ساعات العمل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يمكن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات.
وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات كورونا، وتلافياً للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات.
محررين الخليج 365
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