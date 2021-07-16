شكرا لقرائتكم خبر عن «‎اتحاد الغرف» يوجه باستمرار فتح المحال طوال ساعات العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه اتحاد الغرف السعودية باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يمكن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات.

وذلك ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات كورونا، وتلافياً للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات.