اخبار السعوديه

«‎اتحاد الغرف» يوجه باستمرار فتح المحال طوال ساعات العمل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «‎اتحاد الغرف» يوجه باستمرار فتح المحال طوال ساعات العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه اتحاد الغرف باستمرار فتح المحال ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، مع تنظيم العمل بما يمكن العاملين والمتسوقين والعملاء من أداء الصلوات.

وذلك ‏بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن احترازات ، وتلافياً للانتظار خلال الإغلاق أوقات الصلوات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا