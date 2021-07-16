شكرا لقرائتكم المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17
وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج ، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.
المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة
منع دخول السيارات غير المصرح لها
متابعات الخليج 365 - واس
تواصل نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة ، “منى ، عرفات، مزدلفة” التابعة لقيادة مرور الحج أعمالها وسط تنظيم محكم ،يشمل منع دخول السيارات غير المصرح لها .
التصعيد والنفرة:
وتتضمن خطة هذا العام تنسيق عالي أثناء التصعيد والنفرة لعدم الإضرار بالأحياء السكنية المجاورة للمشاعر ، وقيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم.
أنظمة وتعليمات:
وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج ، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.
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