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المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-17

المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة

منع دخول السيارات غير المصرح لها

متابعات الخليج 365 - واس

تواصل نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة ، “منى ، عرفات، مزدلفة” التابعة لقيادة مرور الحج أعمالها وسط تنظيم محكم ،يشمل منع دخول السيارات غير المصرح لها .

التصعيد والنفرة: 

وتتضمن خطة هذا العام تنسيق عالي أثناء التصعيد والنفرة لعدم الإضرار بالأحياء السكنية المجاورة للمشاعر ، وقيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم.

أنظمة وتعليمات: 

وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج ، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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