سجاد فاخر مقاوم للبكتريا في مسجد ميقات قرن المنازل لاستقبال الحجاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، أعمال مشروع فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بالسجاد الوطني عالي الجودة، في إطار استعداداتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم.

سجاد فاخر:

وبلغت كمية فرش المسجد 2400 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة عالية شملت كامل مصلى الجامع ومصلى النساء، ويتسع المسجد لـ 3000 آلاف مصلٍ ومصلية.

مقاوم للبكتريا:

كما يتميز السجاد بطرازه الإسلامي وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن، وبلونه الأحمر الذي لايتلاشى مع الزمن وتحمله الضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام.

ويوجد في الميقات على مدار الساعة عدد من الدعاة للرد على أسئلة واستفسارات الحجاج.

شارك الخبر