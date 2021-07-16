نقاط المنع والفرز في المشاعر المقدسة جاهزة لاستقبال الحجاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة

أكد المرور السعودي جاهزية واستعداد نقاط المنع والفرز في المشاعر المقدسة لاستقبال ضيوف الرحمن.

مواقع محددة:

ومن المقرر أن يتم استقبال جميع ضيوف الرحمن في المواقع المحددة وإركابهم في الحافلات، حيث سيتم تنظيمهم وتوجيههم للمسجد الحرام، إضافة للحجاج القادمين في القطار وبعد الانتهاء من الطواف سيتم تنظيم خروجهم من باب علي بالمسجد الحرام ونقلهم إلى ساحة الجمرات لتنظيمهم.

كما سيتم منع تنقل الحجاج سيرًا على الأقدام بين المسجد الحرام والمشاعر وبين المشاعر المقدسة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية وحفاظًا على سلامة وصحة ضيوف الرحمن.

خطة المرور:

وتمر خطة المرور بعدة مراحل من مرحلة التخطيط التي تهتم بصياغة وإعداد أهداف الخطة العامة المرورية تفصيليًّا وتشغيليًّا ومدى توافقها مع الجهات المشاركة في الحج حتى تظهر بالشكل المناسب، أما مرحلة الاستعداد فتهتم بورش العمل اليومية أثناء الحج وقبله للقادة التنفيذيين ومدى استيعابهم للخطط المرورية وجاهزية الخطط، وأخيرًا مرحلة التنفيذ التي يبدأ فيها العمل الميداني بشكل رئيسي، بدءًا باستقبال الحجيج وحتى وداعهم ثم تأتي مرحلة تقييم الأداء حيث هناك أجهزة رقابية تقوم برقابة تنفيذ الخطة بشكل دقيق.

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