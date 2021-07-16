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الملك سلمان وولي العهد يعزيان ميركل في ضحايا الفيضانات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ميركل في ضحايا الفيضانات

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك دولتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه “.

ولي العهد يعزي: 

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها بلادها.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الفيضانات التي تعرضت لها بلادكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه “.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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