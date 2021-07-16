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أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، خلال معسكره الحالي في مدينة طبرقة التونسية.
وأدى اللاعبون تمارين لياقية، اعتمدت على سرعة التمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك خلال الحصة التدريبية الصباحية.
وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق هاسي مرانًا فنيًّا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجُمل الفنية.
وأجرى الثلاثي فيليـب براداريتش وفيجسيا وريان حامد تدريبات لياقية في صالة الحديد لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي.
الأهلي
"الأهلي" يواصل استعداداته بمعسكره في تونسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-16
أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، خلال معسكره الحالي في مدينة طبرقة التونسية.
وأدى اللاعبون تمارين لياقية، اعتمدت على سرعة التمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك خلال الحصة التدريبية الصباحية.
وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق هاسي مرانًا فنيًّا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجُمل الفنية.
وأجرى الثلاثي فيليـب براداريتش وفيجسيا وريان حامد تدريبات لياقية في صالة الحديد لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
11:35 PM
"براداريتش" و"فيجسيا" و"ريان" يخضعون لتدريبات لياقية
أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، خلال معسكره الحالي في مدينة طبرقة التونسية.
وأدى اللاعبون تمارين لياقية، اعتمدت على سرعة التمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك خلال الحصة التدريبية الصباحية.
وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق هاسي مرانًا فنيًّا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجُمل الفنية.
وأجرى الثلاثي فيليـب براداريتش وفيجسيا وريان حامد تدريبات لياقية في صالة الحديد لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي.
، "الأهلي" يواصل استعداداته بمعسكره في تونس ،
المصدر : الخليج 365
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