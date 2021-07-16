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"الأهلي" يواصل استعداداته بمعسكره في تونس

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محمد بن مسعود - الدمام - "براداريتش" و"فيجسيا" و"ريان" يخضعون لتدريبات لياقية

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، خلال معسكره الحالي في مدينة طبرقة التونسية.

وأدى اللاعبون تمارين لياقية، اعتمدت على سرعة التمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك خلال الحصة التدريبية الصباحية.

وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق هاسي مرانًا فنيًّا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجُمل الفنية.

وأجرى الثلاثي فيليـب براداريتش وفيجسيا وريان حامد تدريبات لياقية في صالة الحديد لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي.

الأهلي

"الأهلي" يواصل استعداداته بمعسكره في تونس

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-16

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، خلال معسكره الحالي في مدينة طبرقة التونسية.

وأدى اللاعبون تمارين لياقية، اعتمدت على سرعة التمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك خلال الحصة التدريبية الصباحية.

وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق هاسي مرانًا فنيًّا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجُمل الفنية.

وأجرى الثلاثي فيليـب براداريتش وفيجسيا وريان حامد تدريبات لياقية في صالة الحديد لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442

11:35 PM

"براداريتش" و"فيجسيا" و"ريان" يخضعون لتدريبات لياقية

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم الجمعة تدريباته على فترتين، صباحية ومسائية، خلال معسكره الحالي في مدينة طبرقة التونسية.

وأدى اللاعبون تمارين لياقية، اعتمدت على سرعة التمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك خلال الحصة التدريبية الصباحية.

وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون بإشراف من مدرب الفريق هاسي مرانًا فنيًّا متكاملاً من خلال تطبيق عدد من الجُمل الفنية.

وأجرى الثلاثي فيليـب براداريتش وفيجسيا وريان حامد تدريبات لياقية في صالة الحديد لتقوية العضلات ورفع المعدل اللياقي.

، "الأهلي" يواصل استعداداته بمعسكره في تونس ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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