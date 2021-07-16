، اختفاء ربّاع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد ،

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أعلنت السلطات المحلية اليابانية الجمعة، اختفاء الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو من المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده بعد غيابه عن الحضور لإجراء اختبار "كوفيد-19"، وذلك قبل أسبوع واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إن الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.
وقالت شبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية الرسمية إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال مسؤولون في المدينة إن الرياضي المفقود هو الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو ويبلغ من العمر (20 عاماً).
وكان يتدرب كعضو في البعثة الأوغندية المكونة من تسعة مشاركين في إيزوميسانو، بمحافظة أوساكا اليابانية.
وأدرك زملاؤه في الفريق أن الرياضي كان غائباً ظهر يوم الجمعة عندما لم يتم تسليم عينة اختبار اللعاب الخاصة به ووجدوا غرفته بالفندق فارغة.
وبعد الفشل في العثور عليه داخل الفندق، أخطر المسؤولون الشرطة لإجراء بحث أوسع.
وتنطلق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب الوباء في 23 يوليو على الرغم من القلق المتزايد بشأن تصاعد العدوى في طوكيو.
أولمبياد طوكيو
اختفاء ربّاع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبيادصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-16
أعلنت السلطات المحلية اليابانية الجمعة، اختفاء الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو من المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده بعد غيابه عن الحضور لإجراء اختبار "كوفيد-19"، وذلك قبل أسبوع واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إن الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.
وقالت شبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية الرسمية إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال مسؤولون في المدينة إن الرياضي المفقود هو الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو ويبلغ من العمر (20 عاماً).
وكان يتدرب كعضو في البعثة الأوغندية المكونة من تسعة مشاركين في إيزوميسانو، بمحافظة أوساكا اليابانية.
وأدرك زملاؤه في الفريق أن الرياضي كان غائباً ظهر يوم الجمعة عندما لم يتم تسليم عينة اختبار اللعاب الخاصة به ووجدوا غرفته بالفندق فارغة.
وبعد الفشل في العثور عليه داخل الفندق، أخطر المسؤولون الشرطة لإجراء بحث أوسع.
وتنطلق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب الوباء في 23 يوليو على الرغم من القلق المتزايد بشأن تصاعد العدوى في طوكيو.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
11:23 PM
قبل أسبوع من افتتاح دورة الألعاب
أعلنت السلطات المحلية اليابانية الجمعة، اختفاء الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو من المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده بعد غيابه عن الحضور لإجراء اختبار "كوفيد-19"، وذلك قبل أسبوع واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وقال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إن الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.
وقالت شبكة "إن.إتش.كيه" التلفزيونية الرسمية إن الرياضي هو رباع وإن أحد مسؤولي المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وقال مسؤولون في المدينة إن الرياضي المفقود هو الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو ويبلغ من العمر (20 عاماً).
وكان يتدرب كعضو في البعثة الأوغندية المكونة من تسعة مشاركين في إيزوميسانو، بمحافظة أوساكا اليابانية.
وأدرك زملاؤه في الفريق أن الرياضي كان غائباً ظهر يوم الجمعة عندما لم يتم تسليم عينة اختبار اللعاب الخاصة به ووجدوا غرفته بالفندق فارغة.
وبعد الفشل في العثور عليه داخل الفندق، أخطر المسؤولون الشرطة لإجراء بحث أوسع.
وتنطلق الألعاب الأولمبية التي تأجلت بسبب الوباء في 23 يوليو على الرغم من القلق المتزايد بشأن تصاعد العدوى في طوكيو.
، اختفاء ربّاع أوغندي في اليابان قبل انطلاق الأولمبياد ،
المصدر : الخليج 365
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