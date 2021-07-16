محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,014 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و285 وفاة. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,836,677، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,190. ‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجل 39,014 إصابة جديدة و285 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-16 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,014 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و285 وفاة. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,836,677، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,190. ‏ 16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 11:23 PM خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,014 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و285 وفاة. وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,836,677، فيما بلغ إجمالي عدد ‏الوفيات 606,190. ‏ ، الولايات المتحدة تسجل 39,014 إصابة جديدة و285 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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