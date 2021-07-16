شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أكاديمي يتطوع للعمل "حارس أمن" في مخيمات الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تطوع أكاديمي وعضو هيئة تدريس في أحد جامعات المملكة للعمل "حارس أمن" في مخيمات الحجاج في مشعر منى.

وقال "أبو عبدالله" أنه يحمد الله سبحانه وتعالي لأنه منحت له الفرصة لكي يشارك في خدمة الحجاج في موسم حج هذا العام، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة بالنسبة له، لافتا إلى أنه تطوع للعمل كحارس لكي يُعلم أيضا طلابه بأن العمل ليس عيبا في أي مجال.