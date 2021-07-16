شكرا لمتابعة خبر عن المرور يواصل تنظيم دخول المركبات للمشاعر المقدسة "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

واصلت نقاط المنع والتحكم في المشاعر المقدسة "منى، عرفات، مزدلفة" التابعة لقيادة مرور الحج أعمالها وسط تنظيم محكم يشمل منع دخول السيارات غير المصرح لها.

وتضمنت خطة هذا العام تنسيق عالي أثناء التصعيد لعدم الإضرار بالأحياء السكنية المجاورة للمشاعر وقيام رجال الأمن بتنفيذ مهامهم والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير وتسهيل أداء نسكهم.

وأهابت القيادة بسائقي المركبات الالتزام بأنظمة وتعليمات نقل الحجاج خلال موسم الحج، لتفادي تعرضهم للغرامات وحجر مركباتهم إلى نهاية موسم الحج.