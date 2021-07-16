شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رحلات كروز بيليسيما تنطلق لأول مرة من جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نبه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، برحلات كروز بيليسيما التي ستنطلق لأول مرة من جدة.

وقال آل الشيخ :"اللي يبي يعرف معنى الجمال والتفرد الرهيب في البحر الأحمر وشعبه المرجانية الفاتنة، لا يفوته الكروز العملاق كروز بيليسيما اللي بينطلق لأول مرة من جدة ويمر بجزر ينبع وشواطئ الأردن وسواحل مصر.

يذكر أن رحلات كروز بيليسيما توفر منتجع متكامل، ومطاعم متنوعة، وفعاليات ترفيهية، ومرافق رياضية، وأخرى للاستجمام والاسترخاء، ويبدأ سعر الحجز بها من 2150 ريال للشخص الواحد.