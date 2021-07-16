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وزير الشؤون الإسلامية: حزب الإخوان لن يستسلم فاحذروا تدليسهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، من خطورة الأخوان المسلمين والحركات الحزبية التي تتبعهم.

وقال :"الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة فاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية

وتنسب إليهم كل خير".

وأضاف أن رسائل الإخوان الإرهابية تنفي عن الصحويين والسرورين كل شر وهم وفلولهم يروجون، وشهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل، مشددًا على ضرورة الحذر منهم.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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