شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: حزب الإخوان لن يستسلم فاحذروا تدليسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، من خطورة الأخوان المسلمين والحركات الحزبية التي تتبعهم.

وقال :"الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة فاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية

وتنسب إليهم كل خير".

وأضاف أن رسائل الإخوان الإرهابية تنفي عن الصحويين والسرورين كل شر وهم وفلولهم يروجون، وشهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل، مشددًا على ضرورة الحذر منهم.