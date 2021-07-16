شكرا لمتابعة خبر عن منسوبو "الكهرباء" يؤدون عملهم بأحد المواقع في جازان رغم العواصف الرملية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

رصد مقطع فيديو منسوبو الشركة السعودية للكهرباء يؤدون عملهم من خلال صيانة وإصلاح الأعطال بأحد المواقع في جازان رغم العاصفة الترابية التي سيطرت على الأجواء.

ونشرت الشركة السعودية للكهرباء الفيديو الذي علقت عليها؛"الكوادر الوطنية من فنيي السعودية للكهرباء يؤدون واجبهم في التأكد من موثوقية واستمرارية الخدمة المقدمة للمشتركين برغم الظروف الجوية والعواصف الرملية التي تتعرض لها منطقة جازان الآن".

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع رياح سطحية نشطة مصحوبة بتدن في مدى الرؤية، كما توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في هروب والداير والعارضة وفيفا والعيدابي بمنطقة جازان.