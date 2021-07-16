شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ممتدة لآخر الأسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد تكون تشكيلات من السحب الركامية على المناطق الجنوبية للمملكة، في منطقة نجران وصحراء الربع الخالي، ومنطقة عسير، وجازان.

كما توقع استمرار حالة من عدم الاستقرار خلال هذا اليوم حتى نهاية الأسبوع القادم لتؤثر على منطقة عسير وجازان ونجران، كما ستؤثر يوم غد على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بما فيها الطرق الرابطة ما بين العاصمة وحتى المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون غزيرة يوم غد في منطقة الرياض ووادي الدواسر، كما يشمل ذلك معظم القطاع الجنوبي بالمملكة.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، متوقعا حبات البرد ورياح هابطة تصل سرعتها إلى 55 كم / س قد تؤدي إلى عواصف رملية على المناطق المفتوحة.

وشملت توقعات المركز أن تشهد منطقة الباحة ومكة المكرمة حتى يوم الثلاثاء القادم سحب ركامية رعدية، ولا يستبعد أن تتأثر المشاعر المقدسة بسحب ركامية رعدية ورياح هابطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأكد أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر حتى نهاية الأسبوع، مرجحا جريان السيول على معظم القطاع الجنوبي من المملكة وأجزاء من منطقة الباحة، والمناطق الجنوبية من منطقة الرياض.